Сообщение об этом диспетчер порта получил в 11.16 ч., информация передана муниципалитету и инспекторам по охране природы.
Портал lrt.lt сообщает, что вокруг судна установили боны, пока следов загрязнений на воде нет. Люди не пострадали.
ВРИО капитана Замкового порта Таутвидас Малинаускас сказал lrt.lt, что из судна планируют выкачать воду, но главное - поднять его.
"О насосах договорились на вторник. Судно надо поднять, оно не может оставаться в воде. Его уже планировали отправить в док", – сказал капитан.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что на место происшествия, где тонет историческое судно Ole Wilassen, вызывают специалистов.
Кроме того, планируют обращаться в правоохранительные органы.
Это построенное в 1948 году в Норвегии судно уже тонуло месяц назад.
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