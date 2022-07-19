По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, сообщение поступило в 11.37 ч.

Эту информацию подтвердила и представитель отдела коммуникации Комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская. Она сказала BNS, что полиция осмотрела здание, пообщалась с охраной, план "Щит" вводить не планируют.

Пресс-секретарь спикера Виктории Чмилите-Нильсен Илона Петрове сказала BNS, что из здания никого не эвакуируют.