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Во вторник в полицию сообщили о бомбе в парламенте.
Policija prie Seimo
Policija prie Seimo
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По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, сообщение поступило в 11.37 ч.

Эту информацию подтвердила и представитель отдела коммуникации Комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская. Она сказала BNS, что полиция осмотрела здание, пообщалась с охраной, план "Щит" вводить не планируют.

Пресс-секретарь спикера Виктории Чмилите-Нильсен Илона Петрове сказала BNS, что из здания никого не эвакуируют.

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