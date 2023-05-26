В Паневежском районе упал автожир, пилот скончался

Звонивший сообщил, что пилот дышит, но находился без сознания. Однако к приезду пожарных-спасателей и врачей он был без признаков жизни, реанимировать пилота не удалось.
По данным полиции, погибший - опытный пилот Арминас Мураускас (1962 г.р.).
По сведениям LNK, несчастья произошло над поместьем Бистрамполис, где в то время проходили две свадебные церемонии. Автожир едва не врезался в одну группу свадебных гостей.
"Воздухоплавательный аппарат начал ломать деревья, потом был удар. Муж побежал посмотреть, что случилось. Пилот был в крови. Мы вызвали помощь, но, к сожалению, пока врачи приехали, он умер на наших глазах", – рассказала LNK женщина, находившаяся на месте происшествия.
"Был виден открытый перелом ноги", – сказал свидетель Эймантас.
"Он дышал, шевелился. Один человек пытался прощупать пульс. Сначала пульс был, потом его не стало".
По словам владельца поместья священника Римантаса Гудялиса, с летательным аппаратом что-то случилось.
"Он пролетел надо всей территорией поместья. Около пруда мотор заглох, стал крутиться назад. Когда подлетел к зданию поместья, мотор заработал, но не смог взять высоту и врезался в деревья", – сказал священник.
Капеллан ВС Виргиниюс Вейлентас сказал, что, скорее всего, у аппарата заглох двигатель.
"Пилот пытался совершить безопасную посадку. Как мы видим, это не удалось, произошла трагедия", – сказал он LNK.
По данным LNK, Мураускас был президентом Федерации акробатической авиации. Он жил в Вильнюсе, летел в гости к другу.
13 мая похожая авария случилась в Юрбаркском районе, погиб пилот 1965 г.р. Позже выяснилось, что у него не было действующей лицензии пилота.
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