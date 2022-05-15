В Паневежисе к врачам обратился избитый военный из Германии

Сообщается, что 14 мая, в 7.50 ч., в паневежскую больницу за помощью обратился военный (1997 г.р.) из Германии. Он сказал, что ночью в Паневежисе его избили незнакомые люди (полиция выясняет, где был избит военный).

Начато расследование.