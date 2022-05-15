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Полиция информировала, что в Паневежисе был избит военный.
В Паневежисе к врачам обратился избитый военный из Германии
© Asmeninins albumas

Сообщается, что 14 мая, в 7.50 ч., в паневежскую больницу за помощью обратился военный (1997 г.р.) из Германии. Он сказал, что ночью в Паневежисе его избили незнакомые люди (полиция выясняет, где был избит военный).

Начато расследование.

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