В Палангу вслед за отдыхающими приезжают воры: одного из них задержали

Полиция сообщает, что в Паланге, на улице Й.Симпсоно, около 21.30 было замечено, что обворован Chrysler Pacifica.

Ущерб - 4800 евро.

Арестован и задержан мужчина 1989 года рождения.

По факту кражи начато расследование.