В Паланге полиция задержала подозреваемых в распространении наркотиков: в числе задержанных – и медработница

В конце июня 2023 г. в разных местах Клайпеды и Паланги полиция задержала 5 подозреваемых в распространении наркотиков.

В ходе дальнейшего расследования в начале июня 2023 г. на аллее в Клайпеде на перекрестке ул. Дебрецено и пр-та Тайкос, полиция задержала безработного, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков и кражи 31-летнего жителя Клайпеды, у которого нашли героин.

Второй – работник той же компании - ранее был судим за незаконное хранение неогнестрельного оружия, незаконное хранение наркотиков, кражи, разбои, мошенничество, нарушение ПДД .

Один из мужчин, работающий в клайпедской компании, ранее был судим за кражи, кражу печати или документа, незаконное использование печати, попытку бежать с места задержания, мошенничество, незаконное производства средства электронного расчета, его использование.

Полиция информирует, что по полученному сообщению полиция наведалась в квартиру на проспекте Тайкос в Клайпеде, где находились двое мужчин 42 лет. В квартире полиция обнаружила 140 г наркотических веществ – конопли и героина.

45-летнего безработного, который ранее был судим за хулиганство, незаконное хранение оружия, наркотиков, за кражи, мошенничество, нарушение общественного порядка, задержали в Клайпеде на ул. Науякемё. У него нашли героин, кокаин и огнестрельное оружие с 12 патронами.

В доме подозреваемого нашли таблетки, содержащие психотропные препараты, и больше 7000 евро.

38-летнего безработного, который прежде не был судим, полиция задержала в Паланге, на тропе Нашлайчу. После обыска в его автомобиле и доме обнаружены наркотики и электронные весы.

В Клайпеде, на ул. Бирутес был задержан 46-летний безработный, который ранее был судим за нанесение тяжких увечий, рэкет, кражу, грабеж, незаконное хранение наркотиков. Во время обыска у него дома обнаружили таблетки с содержанием наркотических и психотропных веществ.