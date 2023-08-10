В Паланге полиция задержала подозреваемых в распространении наркотиков: в числе задержанных – и медработница

Полиция информирует, что по полученному сообщению полиция наведалась в квартиру на проспекте Тайкос в Клайпеде, где находились двое мужчин 42 лет. В квартире полиция обнаружила 140 г наркотических веществ – конопли и героина.
Один из мужчин, работающий в клайпедской компании, ранее был судим за кражи, кражу печати или документа, незаконное использование печати, попытку бежать с места задержания, мошенничество, незаконное производства средства электронного расчета, его использование.
Второй – работник той же компании - ранее был судим за незаконное хранение неогнестрельного оружия, незаконное хранение наркотиков, кражи, разбои, мошенничество, нарушение ПДД.
В ходе дальнейшего расследования в начале июня 2023 г. на аллее в Клайпеде на перекрестке ул. Дебрецено и пр-та Тайкос, полиция задержала безработного, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков и кражи 31-летнего жителя Клайпеды, у которого нашли героин.
В конце июня 2023 г. в разных местах Клайпеды и Паланги полиция задержала 5 подозреваемых в распространении наркотиков.
45-летнего безработного, который ранее был судим за хулиганство, незаконное хранение оружия, наркотиков, за кражи, мошенничество, нарушение общественного порядка, задержали в Клайпеде на ул. Науякемё. У него нашли героин, кокаин и огнестрельное оружие с 12 патронами.
В доме подозреваемого нашли таблетки, содержащие психотропные препараты, и больше 7000 евро.
38-летнего безработного, который прежде не был судим, полиция задержала в Паланге, на тропе Нашлайчу. После обыска в его автомобиле и доме обнаружены наркотики и электронные весы.
В Клайпеде, на ул. Бирутес был задержан 46-летний безработный, который ранее был судим за нанесение тяжких увечий, рэкет, кражу, грабеж, незаконное хранение наркотиков. Во время обыска у него дома обнаружили таблетки с содержанием наркотических и психотропных веществ.
Во время обыска в Паланге на ул. Кретингос, где проживал 33-летний задержанный мужчина и 45-летняя женщина были обнаружены весы со следами кокаина, конопли и амфетамина и больше 160 таблеток, содержащих психотропные препараты.
Задержанная женщина ранее в поле зрения полиции не попадала. Она работает в одном из медучреждений.
33-летний мужчина ранее был судим за причинение физической боли и нанесение незначительного ущерба здоровью, незаконное хранение наркотиков, угрозу убийства, рэкет, нарушение общественного порядка и вождение в нетрезвом виде.
Пятеро подозреваемых были арестованы. Троим мужчинам - 38, 45 и 46 лет - и 45-летнюю женщину суд оставил под арестом. 33-летний был задержан по подозрению в совершении другого преступления и также арестован.
Остальным фигурантам дела назначены более мягкие меры пресечения.
За незаконное хранение небольшого количества наркотиков с целью распространения подозреваемым грозит заключение на 2-8 лет, за хранение большого количества наркотиков 10-15 лет.