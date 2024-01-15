В окрестностях Вильнюса фиксируют ДТП: автобус съехал с дороги, перевернулся автомобиль

Ночью на проспекте Саванорю, на пути в Вильнюс, автомобиль BMW 525 врезался в ограждения. Люди в ДТП не пострадали, но автомобиль сам с места ДТП уехать не мог.

В 4.45 ч. в Ширвинтском районе, около деревни Банишонис, на дороге А2 в ДТП попал пассажирский автобус, ехавший из Эстонии. Ехавший в сторону Вильнюса автобус около поворота на Ширвинтос соскользнул с дороги и застрял на разделительной полосе. Пассажиры и водитель не пострадали.

В 7.02 ч. в Вильнюсском районе, в Пикутишкес, на ул. Судервес, мужчина не справился с управлением автомобилем Audi и врезался в дорожный знак.

В 7.38 ч. на дороге A4, в Тракайском районе, в деревне Пакремпе, в Ропейском лесу, около кафе "26 km" с дороги съехал и перевернулся автомобиль VW. По предварительным данным, когда на место приехали пожарные-спасатели, людей в автомобиле не было.