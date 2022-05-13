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9 мая, в период с 14.00 до 14.30 ч., в Вильнюсе, в Новой Вильне, на ул. Кално, в маршрутном автобусе мужчина, личность которого не установлена, приставал и совершал развратные действия в отношении девочки (2012 г.р.).
Когда девочка вышла на остановке, мужчина вышел за ней. Вместе с ними из автобуса вышла девочка, которая отогнала мужчину от девочки.
Полиция просит вышеупомянутую женщину связаться с полицией по номеру (8 5) 271 6110, (8 5) 271 6182 или 112.
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