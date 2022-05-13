Когда девочка вышла на остановке, мужчина вышел за ней. Вместе с ними из автобуса вышла девочка, которая отогнала мужчину от девочки.

Полиция просит вышеупомянутую женщину связаться с полицией по номеру (8 5) 271 6110, (8 5) 271 6182 или 112.