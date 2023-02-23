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В среду вечером в столичном микрорайоне Новая Вильня произошло ДТП с участием трех автомобилей. Были зажатые и пострадавшие.
В Новой Вильне столкнулись три автомобиля, виновник ДТП пьян
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Сообщение о ДТП поступило в 18.09 ч.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в автомобиле были зажаты две женщины, их освободили и передали в руки врачей.

Полиция информировала, что виновник ДТП был пьян (1,91 промилле).

По предварительным данным, автомобиль Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Prius (в нем были зажаты женщины), участником ДТП стал и Ford, ехавший за автомобилем Toyota .

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