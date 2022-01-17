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16 января в Калварийском самоуправлении был зафиксирован случай жестокого обращения с животными.
По данным мариямпольской полиции, 16 января, в 14.16 ч., в контейнере в деревне Суснинкай были обнаружены щенки.
Их передали в приют Mindraja.
Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.
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