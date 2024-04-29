2024.04.29 19:57

В многоквартирном доме в столице произошел пожар, потом установлена утечка газа

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
29 апреля по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о пожаре в Вильнюсе.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 15.55 ч. buvo сообщили о пожаре в квартире, где находился ребенок. На место происшествия выехали пожарные, врачи скорой и полиция.

Сообщается, что ребенок успел убежать к соседям, он не пострадал. В квартире на 9-м этаже горела комната.

В 16.16 ч. пожар был локализован, а в 16.21 ч. ликвидирован. Из-за пожара было закрыто движение на ул. Антакальнё.

По сведениям lrytas.lt, в квартире находился один 14-летний подросток.

Врачи осмотрели его - он не пострадал, но пережил шок.

Выяснилось, что после того как пожарные уехали, снова поступило сообщение об утечке газа в горевшей квартире. Звонок поступил в 17.12 ч. Из дома были эвакуированы жители.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии