В Литве таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck

Таможенники не разрешили экспортировать эти машины. Заявлялось, что их везут в Беларусь. Стоимость машин – больше 200 000 евро. Таможенники подозревают, что машины были предназначены для России, однако Евросоюз с 2014 г. ввел санкции на экспорт легковых автомобилей в РФ.

Литовская таможня ужесточила контроль над экспортом электромобилей в третьи страны. В ходе исследования, проведенного в 2023 г., выяснилось, что почти каждый второй экспортированный в третьи страны (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.) роскошный автомобиль (стоимостью от 50 000 евро) позже оказывался на российском рынке.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций.