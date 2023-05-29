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В Лаздийском районе погиб мотоциклист, обстоятельства происшествия выясняет полиция.
В Лаздийском районе погиб мотоциклист
© DELFI / Andrius Ufartas

Департамент полиции информировал, что 28 мая, в 21.56 ч., в Лаздийском районе, в деревне Папечай, на ул. Шило, обнаружили съехавший с дороги кроссовый мотоцикл. Рядом лежало тело мотоциклиста.

В понедельник стало известно, что мотоциклист из-за высокой скорости на лесной дороге на повороте не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб молодой человек 1987 г.р. Ведется расследование.

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