В Лаздийском районе погиб мотоциклист

Департамент полиции информировал, что 28 мая, в 21.56 ч., в Лаздийском районе, в деревне Папечай, на ул. Шило, обнаружили съехавший с дороги кроссовый мотоцикл. Рядом лежало тело мотоциклиста.

В понедельник стало известно, что мотоциклист из-за высокой скорости на лесной дороге на повороте не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб молодой человек 1987 г.р. Ведется расследование.