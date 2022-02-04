Сначала один гражданин Ирака начал агрессивно себя вести в отношении сотрудника СОГГ, его пытались успокоить, однако он стал провоцировать пограничников и с криками бросился на них. Один из пограничников применил слезоточивый газ. После этого нелегал успокоился.

Иракца осмотрели врачи. Никакой помощи ему не требовалось, однако он продолжал кричать.

Другой гражданин Ирака стал высказывать недовольство, кричать, никак не хотел успокаиваться и выполнять законные требования пограничников, стал оказывать им физическое сопротивление. Пограничники, оценив ситуацию, надели на него наручники.