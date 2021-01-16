В Кретингском районе рухнул нежилой дом, внутри были люди

В 13.44 ч. сообщили о несчастье в деревне Жеймяй (Кретингский район), на ул. Казимеро Олшауско, рухнул нежилой дом. Внутри находились два человека. Люди оказались под развалинами. Один из них сам выбрался наружу, второго извлекли пожарные-спасатели, он был мертв.