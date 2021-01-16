В Кретингском районе рухнул нежилой дом, внутри были люди

aA
В субботу после обеда по Единому номеру помощи сообщили, что в Кретингском районе рухнул дом, внутри которого были два человека.
В 13.44 ч. сообщили о несчастье в деревне Жеймяй (Кретингский район), на ул. Казимеро Олшауско, рухнул нежилой дом. Внутри находились два человека. Люди оказались под развалинами. Один из них сам выбрался наружу, второго извлекли пожарные-спасатели, он был мертв.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор Касюлявичюс: карантинные ограничения нужны хотя бы до середины апреля (45)
Врач, профессор медицины Витаутас Касюлявичюс в...
Чаплинскас пояснил, что надо предпринимать в борьбе с коронавирусом: странно, что одну стратегию в Литве пока не применяют (50)
Литва обсуждает новую стратегию тестирования от...
Когда изменятся действующие в Литве ограничения: серьезные послабления предлагают отложить до февраля (58)
Статистические данные по коронавирусу в Литве...
Женщина в холода живет на улице, а в ночлежный дом идти отказывается (6)
На улице стоят холода, а бездомные ночуют на улице....
Министр охраны окружающей среды в ближайшее время обещает новый налог на автомобили (143)
Парламент Литвы в ближайшее время получит новый...