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В субботу после обеда по Единому номеру помощи сообщили, что в Кретингском районе рухнул дом, внутри которого были два человека.
В Кретингском районе рухнул нежилой дом, внутри были люди
© DELFI / Domantas Pipas

В 13.44 ч. сообщили о несчастье в деревне Жеймяй (Кретингский район), на ул. Казимеро Олшауско, рухнул нежилой дом. Внутри находились два человека. Люди оказались под развалинами. Один из них сам выбрался наружу, второго извлекли пожарные-спасатели, он был мертв.

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