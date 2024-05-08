В Клайпедском районе сгорел автомобиль

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 12.36 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Мицкай, загорелся легковой автомобиль.

Выяснилось, что это не первый горевший в среду автомобиль – в 7.14 ч., в Вильнюсе на ул. Киртиму загорелся автомобиль Renault. Пожарные потушили его в течение 12 минут. По данным пожарных-спасателей, выгорело все под капотом Renault и часть салона.