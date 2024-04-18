В Клайпеде задержан сексуальный маньяк

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В минувшие выходные в Клайпеде мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Подозреваемый был задержан 16 апреля, а в четверг его привезли в Клайпедский суд. Сообщается, что в 1995 г. он уже был судим за изнасилование.

Прокурор Арунас Саунорюс попросил суд взять подозреваемого под стражу на максимальный срок.

"Этот человек был 5 раз судим, четыре судимости связаны с сексуальными преступлениями. Из колонии его выпустили 8 апреля. Практически через неделю он совершил новое преступление", – сказал прокурор.

Мужчина был осужден за изнасилование в 1995 г. Через 12 лет он вышел из колонии и попал в поле зрения правоохраны за грабежи и кражи. Позже был судим за изнасилование и две попытки изнасилования.

Одну из его жертв в 2018 г. от изнасилования спасли прохожие. Мужчина напал на гулявшую в парке с коляской женщину и избил ее. К счастью, ее спасли прохожие.

Delfi напоминает, что девушка в Клайпеде была изнасилована 14 апреля, около 18 ч.

Задержан подозреваемый (1977 г.р.).

Суд удовлетворил просьбу прокурора, мужчина взят под арест на 3 месяца.

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