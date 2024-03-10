В Клайпеде обнаружен литовский флаг со сломанным древком

Собраны данные для расследования по 127 ст. УК ЛР, сообщает Департамент полиции.
В пятницу утром в Клайпеде, в Портовом районе, люди обнаружили четыре обгоревших литовских триколора. Полиция начала расследование, выясняет участников и организаторов этой акции. Позже появилась информация об еще 8 испорченных флагах. Флаги были сняты со зданий, одни флаги были сожжены, у других сломаны древка.
Сообщается, что флаги были испорчены на ул. Поилсё, Найкупес, Нидос, Жальгирё и Калнупес.
Полиция просит обратиться жителей, которым что-либо известно об этих инцидентах. Ведется расследование по факту осквернения государственных флагов.
За надругательство над флагом, гербом или гимном Литвы грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.