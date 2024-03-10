В Клайпеде обнаружен литовский флаг со сломанным древком

В пятницу утром в Клайпеде, в Портовом районе, люди обнаружили четыре обгоревших литовских триколора. Полиция начала расследование, выясняет участников и организаторов этой акции. Позже появилась информация об еще 8 испорченных флагах. Флаги были сняты со зданий, одни флаги были сожжены, у других сломаны древка.