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24 апреля Клайпедская полиция задержала нетрезвого подозреваемого в изнасиловании.
В Клайпеде задержан нетрезвый подозреваемый в изнасиловании
© Shutterstock

По данным полиции, девушка 1999 г.р. в субботу сообщила, что около двух часов ночи на ул. Дубисос ее изнасиловал незнакомый мужчина.

Полиция задержала молодого человека 1993 г.р., в его организме было 1,31 промилле.

Начато расследование.

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