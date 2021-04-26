В Клайпеде задержан нетрезвый подозреваемый в изнасиловании

По данным полиции, девушка 1999 г.р. в субботу сообщила, что около двух часов ночи на ул. Дубисос ее изнасиловал незнакомый мужчина.

Полиция задержала молодого человека 1993 г.р., в его организме было 1,31 промилле.

Начато расследование.