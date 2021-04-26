В Клайпеде задержан нетрезвый подозреваемый в изнасиловании

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24 апреля Клайпедская полиция задержала нетрезвого подозреваемого в изнасиловании.
По данным полиции, девушка 1999 г.р. в субботу сообщила, что около двух часов ночи на ул. Дубисос ее изнасиловал незнакомый мужчина.
Полиция задержала молодого человека 1993 г.р., в его организме было 1,31 промилле.
Начато расследование.
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