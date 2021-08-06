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Департамент полиции информировал, что в Клайпеде произошло ДТП, во время которого пострадал водитель. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
В Клайпеде в ДТП погиб водитель
© DELFI / Andrius Ufartas

5 августа, в 13.55 ч., в Клайпеде, на ул. Тильжес, автомобиль Toyota Corolla Verso, которым управлял мужчина (1970 г.р.), зацепил стоявший перед ним Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1972 г.р.) и выехав на встречную полосу столкнулся с автомобилем Audi A6 (водитель 1966 г.р.).

В ДТП пострадали водители Toyota Corolla Verso и Audi A6, оба доставлены в больницу. В 14.40 ч. того же дня водитель Toyota Corolla Verso скончался в больнице.

Ведется расследование.

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