В Клайпеде у трансформаторной будки обнаружено тело работника

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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Клайпеде на рабочем месте погиб электрик.
31 мая, в 14.25 ч., в Клайпеде, на ул. Миниёс, у открытого трансформатора обнаружено тело работника (1993 г.р.) компании.
Подозревают, что мужчину убило током.
Начато расследование.
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