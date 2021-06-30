В Клайпеде у моря скоропостижно скончался мужчина

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Полиция информировала о том, что в Клайпеде произошло несчастье - скончался человек.
По предварительным данным, 29 июня, в 21.06 ч., в Клайпеде, на пляже Мелнраге II врачи скорой помощи реанимировали мужчину 1981 г.р., но тщетно, он скончался.
Начато расследование для выяснения причин смерти.
По данным портала klaipeda.diena.lt, мужчина играл с друзьями в волейбол, потом вошел в воду и упал.
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