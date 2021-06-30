В Клайпеде у моря скоропостижно скончался мужчина

По предварительным данным, 29 июня, в 21.06 ч., в Клайпеде, на пляже Мелнраге II врачи скорой помощи реанимировали мужчину 1981 г.р., но тщетно, он скончался.

Начато расследование для выяснения причин смерти.

По данным портала klaipeda.diena.lt, мужчина играл с друзьями в волейбол, потом вошел в воду и упал.