aA
Полиция информировала о том, что в Клайпеде произошло несчастье - скончался человек.
В Клайпеде у моря скоропостижно скончался мужчина
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По предварительным данным, 29 июня, в 21.06 ч., в Клайпеде, на пляже Мелнраге II врачи скорой помощи реанимировали мужчину 1981 г.р., но тщетно, он скончался.

Начато расследование для выяснения причин смерти.

По данным портала klaipeda.diena.lt, мужчина играл с друзьями в волейбол, потом вошел в воду и упал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Предупреждают об опасности штамма "дельта" - для некоторых людей вакцинация может стать обязательной (29)

Спецпредставитель ВОЗ в Европейском регионе...

После карантина в Литве продумывают новый сценарий: что нас ждет осенью (45)

Пандемия коронавируса охватила мир 1,5 года назад. Люди...

Перед самым окончанием карантина Литва перешла в "зеленую" зону (6)

Накануне завершения карантина Литва перешла в...

Президент Литвы подписал уточненный бюджет на 2021 год (10)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал уточненный...

Коронавирус в Литве: 40 новых случаев, никто не умер (5)

За минувшие сутки в стране было выявлено 40 новых...