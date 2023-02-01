В Клайпеде около старой переправы в воду съехал автомобиль

aA
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 1 февраля ночью пожарные-спасатели выезжали по вызову в Клайпеде, на ул. Пяркялос – в воду съехал автомобиль.
По предварительным данным, в 1.21 ч. поступило сообщение о том, что около старой переправы в воду съехал автомобиль.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, передняя часть микроавтобуса Opel Vivaro съехала в воду, в машине людей не было.
Пожарные-спасатели вытащили машину из воды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прокуратура Литвы: экс-депутата Сейма подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены...
Поговорили о русских: неизбежный негатив, "русофобы" и ласточки, дураки и национальность, варварство и чуткость
74,6% литовцев относятся к русским скорее негативно,...
Экономисты оценили изменения цен на продукты питания: во втором полугодии ситуация изменится в корне
Цены на продукты в Литве начнут снижаться разве что во...
Выясняется, как в парламент поступила информация о Бартошявичюсе комментарий генпрокурора
1 февраля генпрокурор Литвы Нида Грунскене на...
Вильнюс призывает школы установить видеокамеры и электронные системы безопасности
Для обеспечения безопасности Вильнюс призывает школы...