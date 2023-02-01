В Клайпеде около старой переправы в воду съехал автомобиль

По предварительным данным, в 1.21 ч. поступило сообщение о том, что около старой переправы в воду съехал автомобиль.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, передняя часть микроавтобуса Opel Vivaro съехала в воду, в машине людей не было.

Пожарные-спасатели вытащили машину из воды.