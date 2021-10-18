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Клайпедская полиция разыскивает пропавшего без вести Эвалдаса Русиса (1990 г.р.). Молодой человек 17 октября, в 00.01 ч., покинул мероприятие на ул. Науёё Содо, в Клайпеде, больше его не видели.
Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, на предплечье левой руки - татуировка. На молодом человеке была красная рубашка, красные брюки, черная куртка, белые кеды, могла быть черная шапка.
Всех, кто может предоставить ценную информацию о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 8 700 60712 или эл. почте: nerijus.mendelis@policija.lt
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