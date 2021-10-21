В Кедайняй найдено тело пропавшей 5 месяцев назад девушки

19-летняя Виктория пропала в мае. Подозревают, что это ее тело нашли 19 октября.

"Когда мы закончили работу, надо было запустить и испытать насос около домика, мы пошли к домику и обнаружили тело", – сказал работник компании Kėdainių vandenys Гедиминас Каваляускас.

Тело было в стадии разложения, поэтому мужчина не сразу понял, что это человеческие останки.

"Коллега позвонил по номеру 112, а у меня ноги подкосились от увиденного", – рассказал Каваляускас.

Тело обнаружено в нескольких сотнях метров от дома, в котором жила девушка с дедушкой и бабушкой.

"Вокруг этого водохранилища косят траву, за ним присматривают, здесь ходят люди. Но там у откоса, где много кустов, видимо, не было видно. И сейчас я случайно заметил", – сказал работник.

В день исчезновения девушка вышла из дома только с телефоном и сказала, что скоро вернется.

"Но и через два часа не вернулась. Потом ей стали звонить, она не отвечала", - рассказали близкие.

Судя по тому, где найдено тело, это могло быть самоубийство.

Однако близкие и знакомые девушки эту версию отклоняют.

"Мы не верим, что она сама могла. Я не представляю, но надеюсь, что если это не самоубийство, виновных постигнет кара. Я не знаю, может ли молодой человек, который вышел из дома бабушки в 16 ч. и сказал, что сейчас вернется, покончить с собой", – сказала одна из родственниц покойной.

"Все с ней было хорошо, она была не из тех, кто замыкается в себе. Может, особенно не откровенничала, но, когда я ее видела в последний раз, она была веселой", - продолжила женщина.

"Может, кто-то и убил, не приведи Господь", – сказала соседка покойной.

Друзьям покойной не нравилась компания, в которой Виктория проводила немало времени.

По неофициальным данным, Виктория общалась с компанией, связанной с убийством Евы Страздаускайте.

"Кто-то ей звонил перед тем, как она вышла из дома, но никто не знает, кто звонил. Может, она с кем-то встретилась, какой-то конфликт возник. Конечно, никто ничего не знает, не видел", – сказала родственница девушки.

Полиция выясняет причину смерти покойной.

Близкие опознали ее по одежде, но эксперты еще ждут результатов ДНК. Судмедэксперты выясняют, не была ли смерть девушки насильственной.