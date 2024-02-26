В Каунасском районе горели машины и домики на колесах, погиб человек

26 февраля, в 1.30 ч. в деревне Гирайте (Каунасский район), загорелся домик на колесах. Сгорели два домика на колесах и два автомобиля - VW Transporter и Scania.

В домике на колесах, где начался пожар, обнаружены останки человека. Подозревают, что это останки мужчины 1978 г.р.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Ведется расследование.

Каунасская служба пожарной безопасности и спасения информировала, что на огороженной территории открытым пламенем горели тягач и микроавтобус, загорелись и сильно обгорели деревянные ворота ангара.

После того как удалось потушить огонь, между тягачом и микроавтобусом обнаружили два домика на колесах. В одном из них найдено сильно обгоревшее тело.