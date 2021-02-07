В Каунасе в столб врезался и перевернулся автомобиль Renault

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7 февраля около полудня в Каунасе, на ул. Ужнямуне водитель Renault не справился с управлением на скользкой дороге, врезался в столб и перевернулся, пишет Kas vyksta Kaune.
Полиция подтвердила, что ДТП произошло в 11 ч. Пострадал водитель. По предварительным данным, он был трезвым. Врачи скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.
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