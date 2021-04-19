В Каунасе тягач с прицепом съехал с 10-метрового откоса

Сообщение о ДТП поступило в 17.18 ч.

По предварительным данным, тягач съехал с 10-метрового откоса. Во время ДТП, тягач зацепил и легковой автомобиль BMW.

Сообщается, что пожарные-спасатели вытащили из кабины водителя (1974 г.р.). Его пришлось реанимировать. Затем спасатели передали мужчину в руки врачей.

Во время ДТП пострадала и женщина (1968 г.р.), ее увезли в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем у водителя фуры.