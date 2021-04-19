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19 апреля в Каунасе, на ул. Калантос, произошло серьезное ДТП. Пожарные-спасатели сообщили, что во время происшествия пострадали два человека.
В Каунасе тягач с прицепом съехал с 10-метрового откоса
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Сообщение о ДТП поступило в 17.18 ч.

По предварительным данным, тягач съехал с 10-метрового откоса. Во время ДТП, тягач зацепил и легковой автомобиль BMW.

Сообщается, что пожарные-спасатели вытащили из кабины водителя (1974 г.р.). Его пришлось реанимировать. Затем спасатели передали мужчину в руки врачей.

Во время ДТП пострадала и женщина (1968 г.р.), ее увезли в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем у водителя фуры.

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