В Каунасе столкнулись три автомобиля, виновник ДТП скончался

Полиция сообщает, что 10 октября, в 17 ч. в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус, автомобиль Saab 9-5, которым управлял мужчина (1960 г.р.), врезался в стоявшие автомобили Peugeot 307 и Ford Focus.
В ДТП пострадали пассажир Ford (2013 г.р.) и пассажирка Saab (1958 г.р.), им назначено амбулаторное лечение.
Пострадал и водитель Saab, его увезли в больницу, где он скончался в 19. 29 ч. того же дня.
Очевидцы ДТП сказали, что на месте происшествия слышали, что водитель Saab за рулем потерял сознание и нажал на газ.
Ведется расследование.
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