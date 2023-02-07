В Каунасе пьяный водитель на BMW зацепил полицейского и врезался в дерево

6 февраля, в 15.35 ч. в Каунасе, на ул. Пурену, полиция остановила автомобиль BMW 320D. В организме водителя (1969 г.р.) было 1,14 промилле.
Водитель сидел в машине и ждал повторного освидетельствования, однако завел двигатель и дал задний ход. Машина дверцей зацепила стоявшего рядом полицейского (1996 г.р.) - ему было назначено амбулаторное лечение.
Автомобиль проехал 200 м и на ул. С.Лозорайтиса врезался в дерево.
Подозреваемый был задержан и закрыт в КПЗ. Ему грозит штраф за нетрезвое вождение и уголовная ответственность за оказание сопротивления полиции.
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