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Нетрезвый водитель сидел в машине и ждал, когда его проверят на трезвость. В какой-то момент он дал задний ход, автомобиль зацепил полицейского и врезался в дерево.
В Каунасе пьяный водитель на BMW зацепил полицейского и врезался в дерево
© Kauno aps. VPK

6 февраля, в 15.35 ч. в Каунасе, на ул. Пурену, полиция остановила автомобиль BMW 320D. В организме водителя (1969 г.р.) было 1,14 промилле.

Водитель сидел в машине и ждал повторного освидетельствования, однако завел двигатель и дал задний ход. Машина дверцей зацепила стоявшего рядом полицейского (1996 г.р.) - ему было назначено амбулаторное лечение.

Автомобиль проехал 200 м и на ул. С.Лозорайтиса врезался в дерево.

Подозреваемый был задержан и закрыт в КПЗ. Ему грозит штраф за нетрезвое вождение и уголовная ответственность за оказание сопротивления полиции.

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