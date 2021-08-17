В Каунасе от алкогольных суррогатов скончались 16 человек

"Сейчас в прокуратуре Каунасского округа проводят 17 расследований: выясняют обстоятельства смерти 16 человек и один случай лишения жизни по неосторожности", – сказала прокурор Ауксе Липкявичене.

По ее данным, скончались 16 человек, еще двое находятся в реанимации. Расследования были начаты после того, как в полицию обратились врачи, сообщившие, что в одном из районов города (Алексотасе) умерло несколько человек, употреблявших крепкие алкогольные напитки.

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Врач Каунасской клиники Йонас Шуркус сказал, что, вероятно, эти люди отравились метанолом – опасным суррогатом.

Суд неделю назад выдал разрешение на арест женщины, которая подозревается в торговле суррогатным алкоголем в Каунасе. Ее подозревают в лишении жизни по неосторожности, она арестована до 30 августа. Женщина свою вину не признает. Она была судима за торговлю самогоном.