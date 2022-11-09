Полиция информировала, что в Каунасе, на ул. Техникумо, было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.). Полиция подробную информацию пока не предоставляет.
Люди сообщают, что на месте происшествия работают большие наряды полиции.
Соседка покойного сказала журналисту Delfi, что, вероятно, совершено убийство. Около 14 ч. большие наряды полиции все еще работали на месте происшествия. Криминалисты исследуют место происшествия и опрашивают местных жителей.
На теле покойного эксперты обнаружили следы насилия.
Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене сказала, что мужчина был известен полиции. В 16.30 ч. на месте происшествия еще работала полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
До конца недели жители Вильнюса получат первые в этом сезоне счета за отопление: чего ждать
Часть вильнюсцев до конца этой недели получит первые в...
Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона
Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада...
Русский культурный центр в Литве - без помещения, предсказуемо, но будет жить
Центр русской культуры (Rusų kultūros centras) – первая в...
В Литве открывается новый банк будет предоставлять кредиты бизнесу
В Литве открывается новый банк, ориентированный на...
Департамент культурного наследия выясняет историю выброшенных в контейнер книг XIX века
Каунасское отделение Департамента культурного...