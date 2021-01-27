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27 января, в 14.08 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на Исландском шоссе, на стройплощадке на человека упала панель.
В Каунасе на месте строительства моста рухнули леса и конструкции, один человек погиб
© Kas vyksta Kaune

Выяснилось, что пострадавший скончался, Кроме того, пострадали еще четыре человека, двое из них были доставлены в больницу.

Несчастье произошло на месте строительства моста через Нерис. По предварительным данным, рухнули леса и некоторые конструкции моста.

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