aA
5 марта, в 8.38 ч., было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Тунелё, автомобиль Mercedes Benz врезался в столб, падающий столб упал на проезжавший мимо автомобиль VW Passat.
В Каунасе Mercedes врезался в столб, а тот упал на проезжавший мимо VW Passat
© DELFI / Ainis Gurevičius

Водитель (1967 г.р.) Mercedes Benz был трезвым, мужчину доставили в больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава МИД: Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (27)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (28)

Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...

Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (41)

В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...

Ограничение мобильности вызывает страсти: жители Литвы шлют ясную весть (12)

В минувшую среду правительство Литвы решило сделать...

90 000 безработных опустошают "карманы" "Содры", может не хватить 54 млн. евро (5)

Из-за пандемии в Литве увеличили выплаты безработным,...