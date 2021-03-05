В Каунасе Mercedes врезался в столб, а тот упал на проезжавший мимо VW Passat

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5 марта, в 8.38 ч., было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Тунелё, автомобиль Mercedes Benz врезался в столб, падающий столб упал на проезжавший мимо автомобиль VW Passat.
Водитель (1967 г.р.) Mercedes Benz был трезвым, мужчину доставили в больницу.
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