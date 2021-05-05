По данным полиции, в 9.01 ч. в Калварийском муниципалитете, на 69-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки мужчина (1964 г.р.), чтобы избежать наказания за нарушение ПДД (управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, 0,64 промилле), давал полицейским взятку в размере 700 злотых.

Подозреваемый был задержан. Начато расследования.