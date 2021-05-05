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Во вторник в Калварийском муниципалитете пьяный водитель предложил полицейским взятку в размере 700 злотых.
По данным полиции, в 9.01 ч. в Калварийском муниципалитете, на 69-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки мужчина (1964 г.р.), чтобы избежать наказания за нарушение ПДД (управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, 0,64 промилле), давал полицейским взятку в размере 700 злотых.
Подозреваемый был задержан. Начато расследования.
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