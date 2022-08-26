В Ирландии напали на подростков из Украины: под подозрением жители Латвии или Литвы

Во время нападения с подростком была 15-летняя украинка, она не пострадала, однако испугана и пережила шоковое состояние. Семья пострадавшего мальчика считает, что на него напали из-за его национальности, поэтому семья собирается обращаться в суд.
По данным Baltic-Ireland.ie, нападение произошло еще в апреле текущего года, неподалеку от школы Лорето. Группа нападавших состояла из шести человек, часть из которых, по словам потерпевших, была или литовцами или латышами. При этом хулиганы выкрикивали: "Украинцы, возвращайтесь домой!" и "Путин — царь".
Благодаря свидетельствам очевидцев удалось идентифицировать нескольких нападавших. В местном отделении Гарды сообщили, что дело находится в стадии расследования.
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