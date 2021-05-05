В гаражном массиве Вильнюса воры обокрали девять автомобилей

4 мая, в 8.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Милдос, в гаражном массиве, заметили пропажу разных вещей из автомобилей Peugeot, Opel и Subaru. Ущерб – около 470 евро.

В 9 ч. того же дня сообщили об еще 6 кражах из автомобилей Chrysler, Audi 100, Chrysler Grand Voyager, Mercedes Benz, Ford, VW Golf. Нанесенный ущерб уточняется.

Ведется расследование.