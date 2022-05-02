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В понедельник в Электренай произошло серьезное ДТП.
В Электренай Audi врезался в тягач, пострадала женщина
© DELFI

Полиция информировала, что в 10.49 ч. в Электренай у кафе Šaltinėlis легковой автомобиль Audi врезался в тягач. Звонивший сказал, что пострадала женщина, она зажата в автомобиле.

Пожарные-спасатели освободили женщину и передали ее в руки врачей.

По данным полиции, женщина жива, пока нет подробных данных о ее состоянии. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В Электренай Audi врезался в тягач, пострадала женщина
© DELFI

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