В Электренай Audi врезался в тягач, пострадала женщина

Полиция информировала, что в 10.49 ч. в Электренай у кафе Šaltinėlis легковой автомобиль Audi врезался в тягач. Звонивший сказал, что пострадала женщина, она зажата в автомобиле.

Пожарные-спасатели освободили женщину и передали ее в руки врачей.

По данным полиции, женщина жива, пока нет подробных данных о ее состоянии. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.