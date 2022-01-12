В Друскининкай задержан тягач с контрабандными сигаретами

Таможенники заметили тягач Daf 7 января вечером на одной из улиц в Друскининкай. Его водитель, гражданин Беларуси, сказал, что машина сломалась, ее будут чинить в автосервисе. Он сказал, что груза в полуприцепе нет, он едет за ним в Вильнюс.

Однако история вызвала подозрения, поскольку за грузом он должен был приехать в воскресенье, а приехал в Литву в пятницу. Кроме того, рядом не было никакого автосервиса, где чинят тягачи. Мало того, выяснилось, что тягач исправен...

Поэтому машину вернули на КПП Райгардас и проверили с помощью рентгена. В днище полуприцепа были обнаружены тайники.

Однако вскрыть тайники было непросто – потребовалась помощь пожарных-спасателей. В тайниках обнаружили около 75 000 пачек сигарет Minsk Super Slims (на сумму 267 000 евро). Тягач и контрабанда были задержаны, водителя после допроса отпустили. У него взяли документы и взяли письменную подписку о невыезде.

Начато расследование.