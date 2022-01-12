В Друскининкай задержан тягач с контрабандными сигаретами

Таможенники заметили тягач Daf 7 января вечером на одной из улиц в Друскининкай. Его водитель, гражданин Беларуси, сказал, что машина сломалась, ее будут чинить в автосервисе. Он сказал, что груза в полуприцепе нет, он едет за ним в Вильнюс.
Однако история вызвала подозрения, поскольку за грузом он должен был приехать в воскресенье, а приехал в Литву в пятницу. Кроме того, рядом не было никакого автосервиса, где чинят тягачи. Мало того, выяснилось, что тягач исправен...
Поэтому машину вернули на КПП Райгардас и проверили с помощью рентгена. В днище полуприцепа были обнаружены тайники.
Однако вскрыть тайники было непросто – потребовалась помощь пожарных-спасателей. В тайниках обнаружили около 75 000 пачек сигарет Minsk Super Slims (на сумму 267 000 евро). Тягач и контрабанда были задержаны, водителя после допроса отпустили. У него взяли документы и взяли письменную подписку о невыезде.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: о карантине надо забыть – он уже не поможет (3)
О карантине уже следует забыть. Правительство Литвы не...
Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (24)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...
Правительство Литвы рассматривает стратегию "паспорта возможностей": ждут перемены
Правительство Литвы рассматривает стратегию будущего...
Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (18)
Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...
Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто (3)
Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...