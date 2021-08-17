В Друскининкай сотрудник Frontex совершил серьезное ДТП

16 августа в 7.30 ч. в Друскининкай автомобиль Volvo службы Frontex столкнулся с тягачом MAN.
Представитель Алитусского округа Кристина Янулявичене сказала, что сотрудник Frontex, гражданин Венгрии (1987 г.р.) выезжая со второстепенной улицы Т.Костюшкос не пропустил тягач, ехавший по главной улице Майронё. После столкновения тягач выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Audi A6.
"Врачи осмотрели водителя Audi A6 и пассажирку, ехавшую в автомобиле сотрудника Frontex", – сказала Янулявичене.
У женщины никаких серьезных травм врачи не обнаружили.
В организме сотрудника Frontex было 0,29 промилле алкоголя (меньше 0,4, значит он считается трезвым).
Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал, что сотрудник Frontex попал в ДТП не в служебное время, оружия у него при себе не было.
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