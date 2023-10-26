В четверг в Вильнюсе в ДТП пострадали два человека

По данным полиции Вильнюсского округа, первое ДТП произошло в 6.30 ч. в Антакальнисе, на ул. Шило. Мужчину (1962 г.р.), который переходил через дорогу, сбил автомобиль VW Jetta. Пострадавший жаловался на боли в спине, его увезли в больницу.

По предварительным данным оба участника ДТП шли/ехали на зеленый свет.

В 8.12 ч. водитель автобуса сообщил в полицию, что на ул. Укмергес ему пришлось резко тормозить из-за внезапно выехавшего на дорогу самокатчика. В заднюю часть автобуса врезался ехавший за ним грузовик. Во время ДТП в салоне упала и получила травму пассажирка. На место происшествия выехали врачи и полиция.

Еще два человека пострадали в ДТП накануне.

25 октября, в 6.44 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ул. Ажуолино и Антакальнё, маршрутный автобус Isuzu, которым управлял мужчина (1974 г.р.), поворачивая налево, сбил переходившую через дорогу женщину (1969 г.р.). Пострадавшая была доставлена в больницу.