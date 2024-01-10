В Беларуси задержан гражданин Литвы. У него нашли пистолетные патроны

«Авто осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограмме выявлены вложения. Последующий досмотр подтвердил, что в кармане задней двери авто находятся две упаковки с патронами», – сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси (ГТК).

Экспертиза показала, что в машине обнаружены пистолетные патроны (9х18ПМ) для оружия калибром 9 мм. Они находятся в пригодном для стрельбы состоянии.

На фотографиях, опубликованных ГТК, изображены две упаковки патронов для пистолета Макарова марки Barnaul.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК РБ(«Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники»).