В Алитусском районе перевернулся тягач из Венгрии

По данным полиции, в цистерне химическое вещество толуилендиизоцианат. Это опасное горючее вещество, которое опасно для дыхательных путей, кожи и глаз. Во время ДТП пострадал водитель. Он был доставлен в больницу. Цистерна не повреждена.
В деревне Юргишкяй находится фабрика Vita Baltic International, на которой изготавливают поролон. ДТП произошло рядом с фабрикой, на повороте.
По словам полицейских, возможно причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя (1955 г.р.) или же водитель не заметил поворот.
Тягач принадлежит венгерской компании.
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