aA
27 марта, в 10.55 ч., в Алитусском районе, в деревне Юргишкяй, с дороги съехал и перевернулся тягач Volvo с цистерной.
В Алитусском районе перевернулся тягач из Венгрии
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

По данным полиции, в цистерне химическое вещество толуилендиизоцианат. Это опасное горючее вещество, которое опасно для дыхательных путей, кожи и глаз. Во время ДТП пострадал водитель. Он был доставлен в больницу. Цистерна не повреждена.

В деревне Юргишкяй находится фабрика Vita Baltic International, на которой изготавливают поролон. ДТП произошло рядом с фабрикой, на повороте.

По словам полицейских, возможно причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя (1955 г.р.) или же водитель не заметил поворот.

Тягач принадлежит венгерской компании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Aurelija Žvirblienė Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Иммунолог предупреждает: возможно, прививаться от коронавируса придется перед каждым сезоном (291)

В Литве с конца декабря жителей прививают от...

Депутат о побочных эффектах после AstraZeneca: раньше с таким сталкиваться не приходилось (9)

В пятницу депутат Вилия Алекнайте-Абрамикене привилась...

Не забудьте перевести стрелки часов: Литва переходит на летнее время (6)

В ночь на воскресенье Литва переходит на летнее время....

В Литве вступил в силу запрет на мобильность: полиция принялась за работу (172)

С 00.00 ч. 27 марта в Литве вступил в силу запрет на...

На выезде из Вильнюса у поста контроля образовался затор  некоторые водители стоят по 4 часа (35)

В субботу в Литве снова действует запрет на...