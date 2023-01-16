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Полиция разыскивает пропавшую без вести Сваюне Юселите.
В Алитусе пропала 16-летняя девушка
© Alytaus apskr. VPK

Полиция сообщает, что 13 января, в 11.30 ч., из алитусского семейного центра ушла и не вернулась несовершеннолетняя Юселите (2006 г.р.).

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч. На девушке была короткая черная куртка, джинсы, спортивные ботинки.

Девушка пропала не в первый раз. Ее разыскивает полиция.

Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просьба связаться со следователем Артурасом Станявичюсом по номеру +370 700 65732 или по номеру 112.

В Алитусе пропала 16-летняя девушка
© Alytaus apskr. VPK
В Алитусе пропала 16-летняя девушка
© Alytaus apskr. VPK

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