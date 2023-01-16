В Алитусе пропала 16-летняя девушка

Полиция сообщает, что 13 января, в 11.30 ч., из алитусского семейного центра ушла и не вернулась несовершеннолетняя Юселите (2006 г.р.).
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч. На девушке была короткая черная куртка, джинсы, спортивные ботинки.
Девушка пропала не в первый раз. Ее разыскивает полиция.
Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просьба связаться со следователем Артурасом Станявичюсом по номеру +370 700 65732 или по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жителей Литвы хотят подготовить к реальной угрозе: в день Х придет много людей, о которых мы сейчас ничего не знаем
16 января в парламенте Литвы проходит конференция о...
Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась
Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24...
В Клайпеде президент поздравил Литву строкой из советского гимна
В воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и...
Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе
Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...
Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%
В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке...