В Алитусе пропала 16-летняя девушка

Полиция сообщает, что 13 января, в 11.30 ч., из алитусского семейного центра ушла и не вернулась несовершеннолетняя Юселите (2006 г.р.).

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч. На девушке была короткая черная куртка, джинсы, спортивные ботинки.

Девушка пропала не в первый раз. Ее разыскивает полиция.

Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просьба связаться со следователем Артурасом Станявичюсом по номеру +370 700 65732 или по номеру 112.

© Alytaus apskr. VPK