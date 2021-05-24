Утром у магистрали был обнаружен раненый мужчина, сообщивший об убийстве жены

В понедельник утром в полицию сообщили о странном автомобиле в окрестностях Вевиса. На его поиск выехали несколько экипажей полиции. Один из них около 4 ч. у поворота в Рикантай заметил мужчину с окровавленным лицом и руками.

Мужчина сказал полицейским, что у себя дома в деревне Аукштеи Семенюкай (Тракайский район) он убил жену. Мужчина дал полицейским ключи от дома. В доме полицейские обнаружили тело убитой (1963 г.р.).

На место происшествия выехала скорая. Врачи забрали мужчину в больницу (у него была резаная рана в области шеи).

Мужчина (1973 г.р.) был задержан. На вопрос, почему он убил жену, мужчина сказал: "Убивать страшно".