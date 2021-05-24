Утром у магистрали был обнаружен раненый мужчина, сообщивший об убийстве жены

В понедельник утром в полицию сообщили о странном автомобиле в окрестностях Вевиса. На его поиск выехали несколько экипажей полиции. Один из них около 4 ч. у поворота в Рикантай заметил мужчину с окровавленным лицом и руками.
Мужчина сказал полицейским, что у себя дома в деревне Аукштеи Семенюкай (Тракайский район) он убил жену. Мужчина дал полицейским ключи от дома. В доме полицейские обнаружили тело убитой (1963 г.р.).
На место происшествия выехала скорая. Врачи забрали мужчину в больницу (у него была резаная рана в области шеи).
Мужчина (1973 г.р.) был задержан. На вопрос, почему он убил жену, мужчина сказал: "Убивать страшно".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы запретит все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси (2)
24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...
Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (53)
Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...
Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (75)
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы (162)
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного...
В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет (9)
В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из...