Утром у Антакальнисской больницы нетрезвый 17-летний надругался над литовским флагом

Мужчина выглянул в окно и увидел, что подросток сорвал со здания больницы флаг и бегает с ним по улице, кричит, бьет флагом по земле. Подросток сломал древко флага и пошел за другим.
К тому времени мужчина, ставший очевидцем происшествия, вышел из больницы и не дал вандалу снять второй флаг. Вскоре подъехала и полиция, которую вызвал мужчина.
Полиция забрала подозреваемого (ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет).
Мужчина отнес сломанное древко и сорванный флаг и передал администрации больницы.
Выяснилось, что 17-летний подозреваемый известен полиции, он был задержан не в первый раз.
На этот раз из Кризисного центра в Новой Вильне его привезли в больницу, чтобы врачи поставили ему капельницы. Юноша был пьян. Однако он сбежал из больницы и стал буянить на улице.
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