Установлены личности подозреваемых, обливших краской памятник главе партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу

Гражданин Эстонии был задержан в Эстонии в начале февраля этого года, а затем передан правоохранительным органам Литвы. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил задержать подозреваемого на три месяца, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Литвы.

Второй подозреваемый, имеющий двойное гражданство Эстонии и России, был задержан и в настоящее время находится под арестом в Латвии. Его допросили во исполнение европейского ордера на расследование, направленного литовскими прокурорами.

Латвийские сотрудники также предъявили этому человеку подозрения в преступных действиях, совершенных в Латвии.