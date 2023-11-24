Условия на дорогах опасные: в Вильнюсском округе с дороги съехали три автомобиля

В 5.50 ч. в Укмергском районе, около деревни Дукстина, на магистрали A2 Вильнюс–Паневежис, около АЗД у съезда на Укмерге, водитель (1990 г.р.) тягача MAN съехал в кювет и перевернулся.

33-летний водитель выбрался из кабины сам. Он жаловался на боли в шее и спине, поэтому его увезли в Укмергскую больницу.

По данным полиции, ДТП произошло, поскольку водитель не оценил погодные условия и скользкое дорожное покрытие и, вероятно, не выбрал безопасную скорость.

Недалеко от этого места произошло еще одно ДТП в 6.48 ч. С дороги съехал и перевернулся микроавтобус VW LT. Его водитель (1980 г.р.) сказал, что никто не пострадал, поврежден только автомобиль.

Еще одно ДТП в пятницу утром произошло в Вильнюсском районе. Недалеко от Мариямполиса, в деревне Жалёи, на дороге из Тургеляй в Рудамину с дороги съехал автомобиль Audi.