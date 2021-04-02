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В среду в столице Литвы, в микрорайоне Фабийонишкес, было совершено жуткое убийство. Сообщение об убийстве поступило в 18.44 ч. Звонившая сказала, что в квартире над ее квартирой совершено убийство - сосед отрезал голову своей жене.
Убийство в Вильнюсе: к месту преступления полицейских привел кровавый след
© DELFI / Andrius Ufartas

Дверь в квартиру открыл сам подозреваемый (1961 г.р.). Его одежда была в крови. Полицейские стали спрашивать его, где тело, мужчина показал на дверь в комнату. К телу покойной вел кровавый след.

На шее у убитой (1955 г.р.) была резанная рана. Мужчина сознался в убийстве жены. Он рассказал, где находится орудие преступления - два ножа и молоток. Подозреваемый был задержан.

Подозреваемого полиция доставила в больницу, поскольку у него на груди была резаная рана - врачи ее зашили. На теле подозреваемого было много ран, возможно, он пытался покончить с собой.

Ведется расследование.

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