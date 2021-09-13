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В воскресенье поздно вечером, в 22.35 ч., в Шальчининкском районе, в деревне Смалишкяй, произошла трагедия.
По данным Департамента полиции, молодой мужчина (1996 г.р.), за рулем Audi A6 во дворе переехал свою мать (1972 г.р.). Женщина скончалась.
Полиция выяснила, что водитель Audi A6 пьян (2,31 промилле). Мужчина был задержан.
Начато расследование. За такое правонарушение подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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